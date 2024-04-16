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Необходимо побудить Армению к встречным шагам для установления мира - Натиг Расулзаде в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)

Политика Материалы 16 апреля 2024 10:25 (UTC +04:00)
Необходимо побудить Армению к встречным шагам для установления мира - Натиг Расулзаде в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - На экспертной платформе Baku Network вышел в эфир очередной выпуск аналитического видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым", сообщает во вторник Trend.

Гостем передачи стал народный писатель Азербайджана Натиг Расулзаде.

Говоря об азербайджано-армянской нормализации, Расулзаде отметил, что азербайджанская сторона предпринимает меры для установления мира, но стремление к миру не должно быть односторонним.

"Надо побудить их к встречному движению. Нельзя постоянно воевать, надо находить общий язык", - сказал он.

По его словам, в этом процессе огромную роль также играют люди искусства и творческие личности.

Представляем вниманию читателей полный выпуск передачи:

Необходимо побудить Армению к встречным шагам для установления мира - Натиг Расулзаде в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)
Необходимо побудить Армению к встречным шагам для установления мира - Натиг Расулзаде в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)
Необходимо побудить Армению к встречным шагам для установления мира - Натиг Расулзаде в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)
Необходимо побудить Армению к встречным шагам для установления мира - Натиг Расулзаде в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)
Необходимо побудить Армению к встречным шагам для установления мира - Натиг Расулзаде в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)
Необходимо побудить Армению к встречным шагам для установления мира - Натиг Расулзаде в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)
Необходимо побудить Армению к встречным шагам для установления мира - Натиг Расулзаде в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)
Необходимо побудить Армению к встречным шагам для установления мира - Натиг Расулзаде в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)
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