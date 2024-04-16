Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане нашли свое решение многие инфраструктурные проекты

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане нашли свое решение многие инфраструктурные проекты.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 16 апреля в выступлении на церемонии закладки фундамента Ширванского оросительного канала.

"Уровень газификации достиг 96 процентов. Обеспечение электроэнергией и создание новых электростанций получили широкий размах и мы добились значительного прогресса. Вся наша страна покрыта новыми современными дорогами", - отметил глава государства.