Президент Ильхам Алиев: Мы все делаем планомерно, чтобы извлечь максимальную пользу из каждой пяди земли

БАКУ /Trend/ - На землях Карабаха и Восточного Зангезура в результате применения современных технологий широкий размах приобретут как зерноводство, так и плодоводство, бахчеводство, виноградарство.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев 16 апреля в выступлении на церемонии закладки фундамента Ширванского оросительного канала.

Подчеркнув, что эти территории являются одними из самых красивых мест в Азербайджане, глава государства отметил: «Наличие земель, пригодных для сельского хозяйства, водных ресурсов – рек, родников, а также пастбищ создают огромные возможности как для животноводства, так и растениеводства. Мы все делаем планомерно, чтобы обеспечить максимальную урожайность, извлечь максимальную пользу из каждой пяди земли, и будем делать это».