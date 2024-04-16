Азербайджан стремится к стабильности и миру в стране и регионе - Юджель Карауз

БАКУ /Trend/ - Азербайджан стремится к стабильности и миру в стране и регионе.

Об этом во вторник Trend заявил бывший военный атташе Турции в Азербайджане, генерал запаса Юджель Карауз.

По его словам, страны должны ориентироваться во внешней политике, в соответствии со своими национальными интересами к событиям, происходящим в регионах, и не влиять на их стабильность. И Турция, и Азербайджан поступают именно так.

"География, в которой мы живем, является очень важным регионом с геополитической и геостратегической точек зрения.

Мир шаг за шагом движется к Третьей мировой войне. Можно даже сказать, что эта война уже началась. Последствия происходящих в мире процессов не обойдут стороной другие страны. На этом фоне Азербайджан подходит к событиям в рамках своих национальных интересов.

Кроме того, у него есть свое отдельное стратегическое направление. Южный сосед Азербайджана, с одной стороны, поддерживает Армению, а с другой стороны, пытается оказать давление, вопросами, не связанными с Азербайджаном.

Поэтому Азербайджан стремится к стабильности и миру в своей стране и регионе. Также очень важно, чтобы он координировал такую деятельность с дружественными странами. Азербайджан и Турция продолжают оставаться сторонниками в происходящих в мире процессах. Обе страны придают большое значение сотрудничеству в политике", - добавил Ю.Карауз.

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