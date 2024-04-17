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Предпринятые Францией шаги поставили под вопрос усилия по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией - МИД

Политика Материалы 17 апреля 2024 11:15 (UTC +04:00)
Предпринятые Францией шаги поставили под вопрос усилия по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией - МИД

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Франция, в частности, своими шагами за последние 3,5 года серьезно поставила под вопрос усилия по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе суверенитета и территориальной целостности и спровоцировала обострение ситуации.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Было отмечено, что тот факт, что Франция неоднократно инициировала проекты документов против Азербайджана в Совете Безопасности ООН, таких организациях, как Европейский союз, Франкофония и других международных платформах, доказал, что претензии этой страны на роль нейтрального посредника совершенно необоснованны.

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