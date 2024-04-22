Стала известна дата очередного заседания Комиссии по вопросам помилования в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Стала известна дата очередного заседания комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджанской Республики.

Как сообщает в понедельник Trend, очередное заседание запланировано на 24 апреля.

Отметим, что на двух предыдущих заседаниях комиссии было рассмотрено более 200 обращений, поступивших в комиссию.

В этом году комиссия рассмотрит более 700 обращений. Сюда входят обращения, поступившие от женщин, иностранцев, военнослужащих, совершивших дорожно-транспортные происшествия, приговоренных к пожизненному заключению и т. д. На первом заседании было рассмотрено более 100 обращений.

Напомним, что на данный момент подписано 69 актов о помиловании и 12 актов об амнистии.

Последний указ был подписан 8 мая 2023 года. Было подписано распоряжение о помиловании ряда осужденных по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Согласно распоряжению, 801 осужденный был помилован, из них 463 человека освобождены от наказания в виде лишения свободы, 220 человек освобождены от половины неотбытой части наказания в виде лишения свободы, 118 человек освобождены от других наказаний, не связанных с лишением свободы (ограничение свободы, исправительные работы, штрафные санкции и условно-досрочное освобождение).

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