До сих пор не введены санкции в отношении тех, кто совершил Ходжалинский геноцид, бомбил Гянджу, Тертер, Барду - Сиявуш Новрузов

БАКУ /Trend/ - К сожалению, несмотря на то, что некоторые страны называют себя демократами, они не только не поддерживают шаги Азербайджана в его правом деле, но и демонстрируют против него коварные намерения в отношении мирных договоров и других вопросов, которые будут заключены в двустороннем порядке. До сих пор не введены санкции против тех, кто совершил Ходжалинский геноцид, преступления против азербайджанского народа и человечества, бомбил Гянджу, Барду, Тертер.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) заявил депутат Сиявуш Новрузов.

По его словам, противники успехов Азербайджана начали реализовывать свои коварные намерения.

Он отметил, что это международные организации и государства, а также люди и политические партии, которые оказывают услуги этим государствам в Азербайджане.

Депутат подчеркнул, что Азербайджан всегда поступает в соответствии с нормами международного права.

"В Азербайджане есть "Tiktoker" по имени Али Керимли. Он ставит перед собой компьютер и начинает говорить сам с собой. Естественно, поскольку компьютер не может говорить, он не может ему ответить. Если у Керимли хватит смелости и он захочет высказать свое мнение, мы приглашаем его высказаться на любом интернет-сайте. Мир - это любовь к своему народу и государству. Пытаться затмить то, что делается сегодня, давать людям неверную информацию является неуместным", - добавил он.

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