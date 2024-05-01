Должны быть подготовлены необходимые инструменты, чтобы изменились сердца и разум людей - Мигель Моратинос

БАКУ /Trend/ - Должны быть подготовлены необходимые инструменты, чтобы изменились сердца и разум людей

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил верховный представитель Генерального секретаря ООН по Альянсу цивилизаций Мигель Моратинос во время панельных обсуждений на VI Всемирном форуме межкультурного диалога в Баку.

Он отметил, что молодежь должна верить, что можно построить лучший мир.

"У нас есть успешные коллеги. Это означает, что можно изменить мир. Мы должны защитить человечество. Мы должны идти на компромисс друг с другом, работать в партнерстве, чтобы защитить и нашу планету, и человечество", - сказал он.

Отметим, что в Баку начал свою работу VI Всемирный форум межкультурного диалога.

В форуме на тему "Диалог во имя мира и глобальной безопасности: сотрудничество и взаимодействие" принимают участие в общей сложности 700 гостей из разных стран мира.

Среди участников, представляющих более 100 стран, помимо министров, есть представители министерств культуры 60 стран и 28 международных организаций. В рамках форума планируется проведение десяти панельных дискуссий и четырех пленарных заседаний.

Мероприятие, организованное министерством культуры Азербайджана, проводится в партнерстве с авторитетными международными организациями, в том числе Альянсом цивилизаций Организации Объединенных Наций (UNAOC), ЮНЕСКО, ИСЕСКО и Всемирной туристской организацией ООН.

Мероприятие будет проходить с 1 по 3 мая.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!