III Игры СНГ могут пройти в Азербайджане - Денис Трефилов

БАКУ /Trend/ - В 2025 году планируется проведение III Игр СНГ.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал заместитель генерального секретаря СНГ Денис Трефилов во время выступления на 5-й встрече министров на тему "Гармония разнообразия: продвижение межкультурного диалога во имя глобального культурного возрождения”, состоявшейся в рамках VI Всемирного форума межкультурного диалога в Баку.

"Ожидается, что Азербайджан станет страной, которая примет эти Игры. Еще раз хочу подчеркнуть, что одним из приоритетных вопросов является развитие отношений между странами СНГ. Мы стремимся постоянно обновлять законодательные рамки, чтобы сотрудничество между странами СНГ также обновлялось. СНГ прошло большой путь за 32 года. В культурном диалоге наблюдается высокая эффективность", - сказал он.

Отметим, что в Баку начал свою работу VI Всемирный форум межкультурного диалога.

В форуме на тему "Диалог во имя мира и глобальной безопасности: сотрудничество и взаимодействие" принимают участие в общей сложности 700 гостей из разных стран мира.

В рамках форума планируется проведение десяти панельных дискуссий и четырех пленарных заседаний.

Мероприятие, организованное министерством культуры Азербайджана, проводится в партнерстве с авторитетными международными организациями, в том числе Альянсом цивилизаций Организации Объединенных Наций (UNAOC), ЮНЕСКО, ИСЕСКО и Всемирной туристской организацией ООН.

Мероприятие будет проходить с 1 по 3 мая.

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