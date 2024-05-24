Обеспечение устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией остается главной целью ОБСЕ - Ян Борг (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) продолжит уделять основное внимание достижению всеобъемлющего и устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных и европейских дел и торговли Мальты Ян Борг.

"В ходе своего недавнего визита в Баку я подтвердил приверженность развитию сотрудничества между ОБСЕ и Азербайджаном. Мы будем уделять основное внимание достижению всеобъемлющего и устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией, что остается для нас главным приоритетом", - подчеркнул он.

Председатель ОБСЕ отметил, что достижение прочного мира между Арменией и Азербайджаном требует приверженности конструктивному диалогу и дипломатии, так как это единственный устойчивый путь продвижения вперед.

"ОБСЕ могла бы продолжать играть важную роль в этом процессе. Наш уникальный опыт и экспертные знания могут эффективно содействовать мирному и устойчивому продвижению вперед. Мы готовы вносить свой вклад, дополнять и поддерживать усилия сторон. На протяжении всей моей работы в регионе я подчеркивал готовность ОБСЕ оказать содействие политическому процессу, если об этом попросят и согласуют все стороны, на основе наших общих ценностей и обязательств", - пояснил он.

Ян Борг упомянул, что мальтийское председательство работает над повышением роли ОБСЕ и расширением ее участия на Южном Кавказе.

"Благодаря своему консенсусному подходу и широкому спектру конкретных проектов ОБСЕ служит важной основой для укрепления ощутимых связей между людьми. ОБСЕ располагает рядом институтов и структур, которые помогают ей выполнять свой мандат", - сообщил он.

По его словам, деятельность ОБСЕ в Азербайджане охватывает несколько областей, включая связь и изменение климата с точки зрения безопасности. В то же время, комментируя председательство Азербайджана на COP29, он выразил уверенность в том, что предыдущее и продолжающееся взаимодействие ОБСЕ с Баку по экологическим аспектам безопасности и связи будет способствовать обсуждению в рамках ОБСЕ важности действий в области климата, как части комплексного подхода организации к безопасности.

"Мы продолжим развивать успех инициатив, направленных на укрепление устойчивых связей и торговли, развитие регионального сотрудничества и продвижение экологически чистых практик. Кроме того, мы будем работать над дальнейшим укреплением парламентского сотрудничества. Я продолжу поощрять новые инициативы по всем измерениям в интересах прочного мира и безопастности", - добавил он.

Далее Ян Борг также подчеркнул, что одной из сильных сторон ОБСЕ является ее обширный и зарекомендовавший себя набор инструментов для всего цикла конфликта, включая постконфликтное восстановление.

"Мы готовы адаптировать и использовать эти инструменты для эффективного удовлетворения потребностей, которые могут возникнуть в связи с мирным соглашением, а также использовать уроки, извлеченные из опыта других регионов ОБСЕ. Чем больше будет политической поддержки и консенсуса со стороны всех 57 государств-участников ОБСЕ, включая Азербайджан и Армению, тем больше мы сможем мобилизовать нашего опыта. Мы будем и впредь поддерживать все прагматичные и ориентированные на результат подходы, которые обеспечивают ощутимый прогресс в нормализации отношений Баку и Еревана. Наша цель ясна: обеспечить заключение прочного мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном и увидеть, как азербайджанцы и армяне извлекут выгоду из этого развития событий. Этого можно достичь только дипломатическим путем и мирными средствами", - сказал в заключение Ян Борг.

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