Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю 28 Мая - Дня независимости, передает Trend.
"Ваше превосходительство, господин Президент.
Передаю Вам и в Вашем лице дружественному народу Азербайджана искренние поздравления по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики.
Выражаю удовлетворение постоянным расширением традиционно дружественных отношений и сотрудничества между Монголией и Азербайджаном.
Пользуясь этой приятной возможностью, передаю наши искренние поздравления в связи с проведением в Баку 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) и желаю успеха мероприятию.
Ваше превосходительство, можете быть уверены, что Монголия внесет вклад в COP29.
Господин Президент, желаю Вам и Вашей семье крепкого здоровья, процветания, а дружественному народу Азербайджана – благополучия.
С уважением", - говорится в поздравлении.