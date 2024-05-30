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В Азербайджане продолжается процесс перевода вооружения и техники на летний режим эксплуатации (ВИДЕО)

Политика Материалы 30 мая 2024 15:42 (UTC +04:00)
В Азербайджане продолжается процесс перевода вооружения и техники на летний режим эксплуатации (ВИДЕО)
Фото: Министерство обороны Азербайджанской Республики

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Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
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БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом, во всех видах войск, воинских частях и подразделениях армии Азербайджана проводятся комплексные мероприятия по переводу вооружения, боевой и специальной техники на летний режим эксплуатации.

Как сообщили в четверг Trend в минобороны Азербайджана, в пунктах технического обслуживания, действующих в воинских частях, в целях обеспечения бесперебойной и стабильной эксплуатации вооружения и техники, с учетом особенностей климатических условий производится замена горюче-смазочных материалов, проверяется состояние электросистем, выполняется плановое сезонное обслуживание техники.

"Кроме того, личный состав осваивает правила эксплуатации техники в соответствии с сезоном, до сведения личного состава доводятся требования касательно мер безопасности", - говорится в сообщении ведомства.

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