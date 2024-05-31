Международные организации должны оказать давление на Армению, чтобы она обнародовала минные карты - комментарий

БАКУ /Trend/ - Международные организации должны оказать давление на Армению, чтобы она обнародовала минные карты, тем самым ускорив процесс разминирования освобожденных от оккупации земель.

Об этом в пятницу Trend сообщила депутат Милли Меджлиса (парламент) Севиндж Гусейнова.

По ее словам, сегодня Азербайджан является страной, наиболее страдающей от мин.

"За 30 лет оккупации армяне установили на наших территориях большое количество мин. Минный террор Армении против нашей страны продолжался и после того, как Азербайджан освободил свои земли от оккупации в 44-дневной Отечественной войне. После трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года, армянская сторона, грубо нарушив положения заявления, продолжила процесс минирования на территории Азербайджана", - сказала депутат.

Она отметила, что в настоящее время территория Азербайджана входит в число стран, наиболее загрязненных минами.

"После Второй Карабахской войны около 100 азербайджанцев погибли или были ранены в результате взрывов мин. Мины также являются самым большим препятствием для восстановительных и строительных работ на освобожденных территориях.

После Второй Карабахской войны Армения утверждала, что у нее нет минных карт, но через некоторое время она обнародовала несколько из них, но и эти карты оказались неточными. Такое поведение Армении противоречит международным конвенциям и является уголовным преступлением. Потому что на этих территориях люди становятся жертвами мин, возникает серьезное препятствие для возвращения наших соотечественников на родину", - подчеркнула она.

Депутат упомянула, что международные организации должны отреагировать на это и оказать давление на Армению, чтобы она обнародовала минные карты, тем самым ускорив работы по разминированию.

Политолог Ильяс Гусейнов, отвечая в пятницу на вопросы Trend, отметил, что проведение различных конференций и круглых столов, связанных с процессами, происходящими во всем регионе, носит обязательный характер.

"По инициативе Азербайджана уже в третий раз в Зангилане проводится международная конференция по разминированию. Азербайджан занимает одно из лидирующих мест в мире по загрязненным минами территориям. На территории Карабаха, Восточного Зангезура заложены миллионы противопехотных и противотанковых мин, а также остаются неразорвавшиеся боеприпасы с Первой и Второй Карабахских войн. Эти мины, оружие, боеприпасы забирают жизни.

Особо хочу подчеркнуть, что Азербайджан осуществляет разминирование за счет собственных сил и финансовых возможностей, и помощь Азербайджану со стороны международных донорских организаций в этом направлении не оказывается на должном уровне. Нужны дроны, специальные технические средства, собаки-саперы и другая поддержка.

Угроза мин не позволяет нашим бывшим вынужденным переселенцам как можно скорее вернуться на родные земли", - добавил он.

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