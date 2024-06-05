Назначен новый замминистра юстиции Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Судья Верховного суда Азербайджана Абиддин Гусейнов назначен заместителем министра юстиции.

Как сообщает в среду Trend, в связи с этим на заседании Судебно-правового совета было принято решение о прекращении деятельности Абиддина Гусейнова в качестве судьи.

Данную информацию подтвердили Trend в министерстве юстиции Азербайджана.

Отметим, что Абидин Гусейнов родился в 1977 году в селе Кюргарабуджаг Нефтчалинского района. Он получил образование по степени бакалавра и магистра в Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики.

Гусейнов занимал различные должности в судебной системе. В прошлом году распоряжением Президента Азербайджанской Республики он был награжден медалью "Терегги".

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