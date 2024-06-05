В настоящее время ситуация с глобальной безопасностью ухудшается - Петер Сийярто

БАКУ /Trend/ - В настоящее время ситуация с глобальной безопасностью ухудшается.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто в ходе совместной с министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым пресс-конференции по итогам 2-го заседания Стратегического диалога между Азербайджаном и Венгрией.

Он отметил, что в конечном итоге мир снова может быть разделен на блоки.

"Это будет очень негативная ситуация и нанесет огромный вред всем. Мы должны находиться в диалоге друг с другом. Венгрия и Азербайджан - страны, которые настойчиво хотят настроиться на сотрудничество. Установление стратегического сотрудничества между двумя странами показывает, что мы очень далеко продвинулись. При нашем первом сотрудничестве с Азербайджаном наши европейские партнеры осудили нас. Но сейчас они спешат сфотографироваться с Президентом Ильхамом Алиевым. Для этих стран Азербайджан стал очень важным государством", - подчеркнул Сийярто.

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