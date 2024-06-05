Несколько дней назад от армянской стороны был получен очередной проект мирного договора - Джейхун Байрамов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Коллега проинформирован о минной угрозе, и проблемах в этой связи на освобожденных от оккупациях территориях.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в ходе совместной с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто пресс-конференции по итогам 2-го заседания Стратегического диалога между Азербайджаном и Венгрией.

Министр также предоставил информацию о ходе переговорного процесса по мирному соглашению и переговорах в Алматы.

"До этого Азербайджан представил Армении отредактированный текст очередного проекта договора, после чего было достигнуто соглашение о встрече в Алматы. Несколько дней назад мы получили от армянской стороны очередной проект мирного договора. Отмечу, что в нем сокращено количество вопросов, остающихся открытыми. По ряду статей наблюдается позитивный прогресс", - добавил министр.

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