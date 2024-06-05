Состоялось второе заседание Стратегического диалога между Азербайджаном и Венгрией (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто в рамках его визита в страну.

Как сообщили Trend в МИД Азербайджана, после встречи министров один на один состоялось второе заседание Стратегического диалога с участием делегаций обеих сторон.

На втором заседании Стратегического диалога были обсуждены перспективы развития существующих отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Венгрией, вопросы сотрудничества в рамках региональных и международных организаций, дальнейшие планы и проекты, а также текущая ситуация в регионе в постконфликтный период.

Министр Джейхун Байрамов отметил, что существующий политический диалог между двумя странами, взаимные визиты и контакты, парламентская дипломатия, а также такие механизмы, как стратегический диалог и политические консультации способствуют развитию партнерских отношений.

В ходе заседания были обсуждены вопросы двусторонних отношений между Азербайджаном и Венгрией в области экономики, торговли, инвестиций, энергетической безопасности, возобновляемых источников энергии, гуманитарных, образовательных, культурных и иных вопросов. В частности, была подчеркнута роль Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Венгрии с точки зрения дальнейшего укрепления экономических связей.

На встрече было подчеркнуто, что сфера развития и передачи возобновляемых источников энергии является одним из важных компонентов отношений стратегического партнерства, и что в этом направлении необходимо продолжать деятельность по продвижению инициативы в связи с Черноморским подводным кабелем/"зеленым" Средним коридором.

На заседании обсуждались приоритетные направления председательства Азербайджана в предстоящей 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), переговоры и подготовительная работа, а также возможности сотрудничества.

Венгерская сторона также была подробно проинформирована о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, деятельности по реконструкции, разминированию, проводимой на освобожденных от оккупации территориях, текущем состоянии процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Затем министры подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству по консульским вопросам между министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и министерством иностранных дел и торговли Венгрии, а также протокол по итогам 2-го заседания Стратегического диалога между Азербайджаном и Венгрией.

В ходе пресс-конференции, состоявшейся после второго заседания Стратегического диалога, министры выступили с заявлениями об итогах заседания и ответили на вопросы представителей СМИ.

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