Обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Грузией (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 10 июня министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящимся с официальным визитом в стране министром обороны Грузии Ираклием Чиковани.

Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

Сначала грузинская делегация посетила могилы общенационального лидера Гейдара Алиева и выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой в Аллее почетного захоронения, почтив их светлую память, а также побывала в Аллее шехидов, где были возложены цветы на могилы наших сограждан, отдавших жизнь во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана, и венок к мемориалу «Вечный огонь».

На официальной церемонии встречи, состоявшейся в министерстве обороны, министры прошли перед почетным караулом, прозвучали Государственные гимны Азербайджана и Грузии, в соответствии с протоколом была оставлена памятная запись в «Книге почетных гостей».

Поприветствовав гостей, генерал-полковник З.Гасанов отметил, что между азербайджанским и грузинским народами сложились традиционно дружеские и доверительные отношения. Министр обороны особо подчеркнул благотворное влияние искренних отношений глав двух государств на совместное сотрудничество стран.

Говоря о работе на освобожденных территориях, проводимой после Отечественной войны, министр отметил, что более 12% территории нашей страны загрязнено минами. Было отмечено, что в результате разрыва мин 361 гражданское лицо и военнослужащие получили ранения, 68 погибли.

Генерал-полковник З.Гасанов отметил, что связи, установленные с Грузией на основе стратегического партнерства, развиваются по восходящей линии. Было отмечено, что в течение 2024 года между Азербайджаном и Грузией планируется провести в общей сложности 21 совместное мероприятие в военной сфере.

Министр обороны пригласил своего грузинского коллегу на 5-ю азербайджанскую международную оборонную выставку «ADEX», которая пройдет в Баку в сентябре нынешнего года.

Выразив удовлетворение своим первым визитом в Азербайджан в качестве министра обороны и заместителя премьер-министра, И.Чиковани поблагодарил за теплый прием и оказанное гостеприимство. Была отмечена важность проведения подобных встреч в развитии существующих отношений и расширении связей между Азербайджаном и Грузией. Министр обороны Грузии подчеркнул, что восстановление Азербайджаном своей территориальной целостности представляет большую значимость и для Грузии.

На встрече была подчеркнута важность повышения интенсивности совместных учений. Было отмечено, что командно-штабные учения с компьютерной поддержкой «Eternity» и учения «Кавказский орел», проводимые в трехстороннем формате, способствуют повышению уровня профессионализма военнослужащих, развитию дружеских отношений между ними, а также способствуют взаимному обмену опытом.

Была выражена уверенность в том, что военное сотрудничество между Азербайджаном и Грузией будет способствовать обеспечению мира и стабильности в регионе.

На встрече министры обороны переговорили о перспективах развития сотрудничества в военной и военно-образовательной областях, были подробно обсуждены вопросы региональной безопасности и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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