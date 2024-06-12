В Азербайджане создан Гаджигабульский промышленный парк - Указ

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал указ о создании Гаджигабульского промышленного парка и внесении изменений в распоряжение "О создании Гаджигабульского промышленного квартала".

Как сообщает в среду Trend, согласно указу, в Гаджигабульском районе на базе Гаджигабульского промышленного квартала создан Гаджигабульский промышленный парк.

С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.

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