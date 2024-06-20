Состоялись тактико-специальные учения подразделений радиационной, химической и биологической защиты армии Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Согласно плану подготовки на текущий год, с личным составом подразделений радиационной, химической и биологической защиты были проведены тактико-специальные учения в условиях пустыни.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана, по сценарию задействованные в учениях подразделения приведены в боевую готовность, выведены в район боевого назначения.

"В ходе учений отрабатывались практические действия по планированию задач радиационной, химической и биологической защиты оборонительной операции, доведению поручений до подразделений.

Силами подразделений радиационной и химической разведки был осуществлен мониторинг и оценка текущих условий, своевременно выявлена готовность условного противника к применению оружия массового поражения и приняты превентивные меры, а также обеспечена безопасность подразделений, действующих в условиях радиационного, химического и биологического загрязнения.

Основной целью проведения учений является совершенствование знаний и навыков командиров, а также обеспечение всестороннего ведения боя и создание возможности для приобретения опыта в организации взаимодействия", - говорится в сообщении ведомства.

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