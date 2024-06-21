Заседание высокого уровня "Дорога к COP29: устойчивое и прочное будущее" продолжает работу в Зангилане (ФОТО)

ЗАНГИЛАН /Trend/ - 29-е заседание высокого уровня на тему "Дорога к COP29: устойчивое и прочное будущее" продолжает работу панельными сессиями в Зангиланском районе.

Как сообщает в пятницу Trend, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахид Гаджиев выступил со вступительной речью.

Сегодняшняя панельная сессия посвящена теме "Уроки собственного опыта Азербайджана".

Как заявил специальный представитель Президента Азербайджанской Республики по Джебраильскому, Губадлинскому и Зангиланскому районам Вахид Гаджиев, правительство Азербайджана намерено превратить Карабахский регион в динамично развивающийся центр "чистой энергии".

"Используя богатые ресурсы солнечной энергии в Джебраиле, Губадлы и Зангилане, мы интегрируем солнечные панели в жилые дома и системы уличной инфраструктуры. Кроме того, такие инициативы, как солнечные зарядные станции для электромобилей, "умная парковка" и другие экологически чистые решения, подчеркивают нашу приверженность внедрению устойчивых практик", - подчеркнул он.

Гаджиев напомнил, что в Джебраиле британская компания bp намерена построить солнечную электростанцию мощностью 240 МВт, а компания Nobel Energy намерена инвестировать в строительство завода по производству солнечных панелей мощностью 100 МВт.

Отметим, что основной целью этой встречи на высоком уровне является организация совместной деятельности всех заинтересованных сторон для обеспечения успеха COP29 в Баку.

Подготовка к COP29 в Баку включает в себя многогранный подход к обеспечению реагирования на существующие глобальные вызовы и возможности в климатической деятельности.

Напомним, что первые два дня заседания прошли в Баку (19-20 июня).

Новость обновляется

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!