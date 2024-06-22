Новая кампания против Азербайджана в США - тактика ANCA обречена на провал

БАКУ /Trend/ - Армянский национальный комитет Америки (ANCA) проводит очередную кампанию против Азербайджана - и вновь с помощью американских конгрессменов.

На этот раз ANCA призывает Палату представителей США принять три поправки к законопроекту об иностранной помощи на 2025 финансовый год, которые расширили бы так называемую помощь США армянским сепаратистам и предотвратили бы возможное финансирование США усилий Азербайджана по восстановлению Карабаха.

В свете реальной ситуации между Азербайджаном и Арменией все это выглядит совершенно абсурдным.

Самое печальное, что к этому в США отнесутся серьезно – на что только не пойдут там ради голосов крупнейшей в мире армянской диаспоры.

В то время как Вашингтон настаивает на том, что между двумя сторонами достигнут существенный прогресс и мирное соглашение между Баку и Ереваном не за горами, кучка политиков продолжает "бить тревогу" по поводу несуществующих "агрессии и планов" Азербайджана “напасть” на Армению.

Эта история стара как мир. Законодатели готовы пойти на все ради своих амбиций, в то время как американские армяне, неспособные смириться с поражением на Кавказе, прибегают к своим излюбленным закулисным маневрам.