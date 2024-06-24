В Азербайджане будут повышены таможенные пошлины на экспорт черных и цветных металлов - Указ

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал указ "О дополнительных мерах в сфере регулирования экспорта лома и отходов черных и цветных металлов" и отмене указа "О временном приостановлении экспорта лома и отходов черных и цветных металлов".

Как сообщает в понедельник Trend, согласно указу, Кабинет министров Азербайджана в трехмесячный срок должен обеспечить повышение и (или) установление таможенных пошлин, применяемых к экспорту лома и отходов (недрагоценных металлов) черных и цветных металлов (включая металлические изделия, окончательно не пригодные для использования в том качестве, для которого они предназначены, вследствие поломки, разрезов, износа или других причин), и проинформировать Президента Азербайджанской Республики.

Для предотвращения уклонения от уплаты экспортных таможенных пошлин, предусмотренных настоящим указом, Кабинет министров в четырехмесячный срок должен обеспечить установление экспортных таможенных пошлин на изделия, полученные в результате переработки металлолома и отходов, и (или) оптимизацию существующих экспортных таможенных пошлин и проинформировать Президента Азербайджанской Республики.

Кабинет министров должен решить другие вопросы, вытекающие из этого указа.

Министерство экономики должно представить свои предложения в Кабинет министров Азербайджанской Республики в случае необходимости принятия мер в соответствии с законом Азербайджанской Республики "О таможенном тарифе" в связи с удовлетворением потребностей предприятий металлургической промышленности в ломе черных и цветных металлов, а также отходах сырья.

Государственный таможенный комитет должен решить вопросы, вытекающие из настоящего указа.

Отменяется указ Президента Азербайджанской Республики от 17 апреля 2001 года № 457 "О временном приостановлении экспорта лома и отходов черных и цветных металлов" (Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 2001, №4, статья 227 (Том I).

Часть 4 настоящего указа вступает в силу через 60 (шестьдесят) дней после вступления в силу нормативного правового акта о повышении и (или) установлении таможенных пошлин на экспорт лома и отходов (недрагоценных металлов) черных и цветных металлов, предусмотренного настоящим указом.

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