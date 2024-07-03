БАКУ /Trend/ - Грузия приветствует историческое решение о запуске процесса делимитации между Баку и Ереваном и поддерживает стабильность и мирное сосуществование на Южном Кавказе.

Как сообщает Trend, об этом сказал министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили на совместной пресс-конференции с армянским коллегой Араратом Мирзояном в Тбилиси.

Он также выразил надежду на сохранение положительной динамики мирного процесса между двумя странами.

Дарчиашвили отметил, что на встрече с Мирзояном обсуждались региональные вопросы и подчеркивалась важность совместных усилий в процессе решения вызовов.

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