МИД Турции поздравил Азербайджан с Днем национального возрождения

БАКУ /Trend/ - МИД Турции поздравил Азербайджан с 17 ноября - Днем национального возрождения.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации министерства в соцсети X.

"Мы сердечно поздравляем Азербайджан с Днем национального возрождения, который стал переломным моментом в борьбе за независимость, начатой ​​Азербайджаном 36 лет назад, и еще раз поздравляем с победой наших азербайджанских братьев, с тем же духом и уверенностью положивших конец оккупации своих территорий", - отмечается в публикации.

Напомним, сегодня в Азербайджане отмечается День национального возрождения. Этот праздник связан с национально-освободительным движением, начавшимся в Баку в ноябре-декабре 1988 года.