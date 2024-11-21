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Джейхун Байрамов обсудил с узбекским коллегой региональные вопросы

Политика Материалы 21 ноября 2024 20:50 (UTC +04:00)
Джейхун Байрамов обсудил с узбекским коллегой региональные вопросы

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиёром Саидовым.

Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана, передает Trend.

Отмечено, что министр Джейхун Байрамов поздравил своего коллегу Бахтиёра Саидова с переназначением на пост министра иностранных дел и пожелал ему дальнейших успехов в деятельности.

В ходе телефонного разговора министры обсудили вопросы, стоящие на повестке дня сотрудничества в рамках братских, дружественных и союзнических отношений между двумя странами, а также текущую региональную ситуацию.

В телефонном разговоре также с удовлетворением были подчеркнуты вопросы сотрудничества и взаимной поддержки на международных платформах.

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