Завершились совместные тактические учения «Араз-2024» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Завершились совместные тактические учения «Араз-2024», проведенные вблизи населенного пункта Асландуз провинции Ардебиль с участием спецназовцев Сухопутных войск азербайджанской армии и Сухопутных войск Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

В ходе основного этапа учений были применены беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для определения местонахождения, направлений действий незаконных вооруженных группировок, выполнены мероприятия по радиоэлектронной борьбе и радиоэлектронной разведке. Выявленные позиции условного противника были уничтожены точным артиллерийским огнем и с применением БПЛА.

В целом были высоко оценены ход учений и профессионализм военнослужащих.

По итогам учений была награждена группа отличившихся военнослужащих.

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