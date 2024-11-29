БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов направил поздравительное письмо Ираклию Кобахидзе по случаю его повторного утверждения на пост премьер-министра Грузии и формирования нового правительства.

Об этом в пятницу Trend сообщили в Кабинете министров Азербайджана.

"В письме выражена удовлетворенность тем, что отношения Азербайджана с Грузией - дружественной страной и надежным партнером, развиваются по восходящей линии.

Подчеркнуто, что две страны, связанные глубокими историческими связями, плодотворно сотрудничают как на двусторонней основе, так и в многостороннем порядке в сферах, представляющих взаимный интерес.

Отмечается, что Азербайджан и впредь намерен расширять связи и стратегическое партнерство с Грузией, основанное на дружбе, взаимном доверии и поддержке", - говорится в сообщении Кабмина.

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