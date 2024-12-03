Официальный представитель Армении защищал с трибуны ООН фашиста Гарегина Нжде (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Во время 114-й сессии Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации 2 декабря докладчик по Армении Йеунг Кам Джон сообщил, что в Комитет поступила информация о возведении в Армении памятников таким личностям, как Гарегин Нжде, который сотрудничал с фашистским режимом и совершал преступления против человечности.

Как передает Trend, в частности, он запросил информацию о том, как армянская школьная программа учитывает все аспекты истории и как способствует созданию толерантной среды без дискриминации.

Глава армянской делегации, заместитель министра иностранных дел этой страны Ваан Костанян, который в своем выступлении пытался доказать, что его страна является страной толерантности, почувствовал сложность вопроса и был вынужден заявить о пересмотре школьной учебной программы. В.Костанян даже не решался назвать имя Гарегина Нжде и не смог опровергнуть тот факт, что Нжде был фашистом. Он заявил, что Нжде был важной исторической фигурой для Армении и армянского народа именно в начале XX века, а не позже.

Не удовлетворившись этим ответом, докладчик Йеунг Кам Джон подчеркнул, что проведение недавних церемоний вокруг такого памятника свидетельствует о том, что данная личность все еще актуальна для общества.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!