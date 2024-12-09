Будут созданы дополнительные участки в двух округах на муниципальных выборах в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Принято решение о создании дополнительных избирательных участков в двух избирательных округах на муниципальных выборах в Азербайджане.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Равзат Гасымов на заседании структуры..

Он отметил, что в связи с динамикой роста числа избирателей было принято решение о создании дополнительных избирательных участков в Шарур-Садаракском избирательном округе №1 и Сабирабад-Ширванском избирательном округе № 68.