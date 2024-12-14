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При поддержке Фонда Гейдара Алиева школа в Руанде обеспечена питьевой водой (ФОТО)

Политика Материалы 14 декабря 2024 11:00 (UTC +04:00)
При поддержке Фонда Гейдара Алиева школа в Руанде обеспечена питьевой водой (ФОТО)
Фото: Фонд Гейдара Алиева

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Фонд Гейдара Алиева внес вклад в решение вопроса питьевого водоснабжения, который является проблемой номер один для большинства африканских стран. Так, в рамках проекта Фонда "Развитие образования и культуры в странах Африки" школа города Рвамагана, административного центра Восточной провинции Руанды, была обеспечена питьевой водой.

Как сообщает Trend, вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в ходе визита в Руанду посетила Рвамаганскую городскую школу.

Было отмечено, что при поддержке Фонда Гейдара Алиева на территории школы был вырыт колодец и обеспечена подача питьевой воды в объеме около 3 тонн в час. Ранее жители в вопросе удовлетворения своих потребностей зависели от дождевой воды.

В ходе ознакомления со школой учащиеся получили подробную информацию об Азербайджане и отведали традиционные блюда азербайджанской кухни.

При поддержке Фонда Гейдара Алиева школа в Руанде обеспечена питьевой водой (ФОТО)
При поддержке Фонда Гейдара Алиева школа в Руанде обеспечена питьевой водой (ФОТО)
При поддержке Фонда Гейдара Алиева школа в Руанде обеспечена питьевой водой (ФОТО)
При поддержке Фонда Гейдара Алиева школа в Руанде обеспечена питьевой водой (ФОТО)
При поддержке Фонда Гейдара Алиева школа в Руанде обеспечена питьевой водой (ФОТО)
При поддержке Фонда Гейдара Алиева школа в Руанде обеспечена питьевой водой (ФОТО)
При поддержке Фонда Гейдара Алиева школа в Руанде обеспечена питьевой водой (ФОТО)
При поддержке Фонда Гейдара Алиева школа в Руанде обеспечена питьевой водой (ФОТО)
При поддержке Фонда Гейдара Алиева школа в Руанде обеспечена питьевой водой (ФОТО)
При поддержке Фонда Гейдара Алиева школа в Руанде обеспечена питьевой водой (ФОТО)
При поддержке Фонда Гейдара Алиева школа в Руанде обеспечена питьевой водой (ФОТО)
При поддержке Фонда Гейдара Алиева школа в Руанде обеспечена питьевой водой (ФОТО)
При поддержке Фонда Гейдара Алиева школа в Руанде обеспечена питьевой водой (ФОТО)
При поддержке Фонда Гейдара Алиева школа в Руанде обеспечена питьевой водой (ФОТО)
При поддержке Фонда Гейдара Алиева школа в Руанде обеспечена питьевой водой (ФОТО)
При поддержке Фонда Гейдара Алиева школа в Руанде обеспечена питьевой водой (ФОТО)
При поддержке Фонда Гейдара Алиева школа в Руанде обеспечена питьевой водой (ФОТО)
При поддержке Фонда Гейдара Алиева школа в Руанде обеспечена питьевой водой (ФОТО)
При поддержке Фонда Гейдара Алиева школа в Руанде обеспечена питьевой водой (ФОТО)
При поддержке Фонда Гейдара Алиева школа в Руанде обеспечена питьевой водой (ФОТО)
При поддержке Фонда Гейдара Алиева школа в Руанде обеспечена питьевой водой (ФОТО)
При поддержке Фонда Гейдара Алиева школа в Руанде обеспечена питьевой водой (ФОТО)
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