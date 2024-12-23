В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю дня рождения

БАКУ /Trend/ - Члены Международного центра Низами Гянджеви направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.

"Ваше превосходительство.

От имени членов Международного центра Низами Гянджеви передаем Вам искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения. Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, хорошего настроения, неизменной любви и поддержки Вашего народа.

В этом году мы стали свидетелями еще одного доказательства Вашего дальновидного лидерства и важной самоотверженности во имя прогресса Азербайджана. Председательство Азербайджана на COP29 еще раз продемонстрировало лидерские качества страны в таких вопросах, как изменение климата, глобальное сотрудничество, ее роль в международном диалоге и деятельности.

Мы выражаем Вам благодарность за постоянную поддержку Международного центра Низами Гянджеви. Благодаря Вашему доверию к нам и нашей миссии Центр добился больших успехов в 2024 году. Постепенно расширяющаяся эффективная международная деятельность Международного центра Низами Гянджеви продолжает повышать авторитет Азербайджана как важной страны, приносит ему новых друзей и партнеров.

Ваше превосходительство, еще раз сердечно поздравляем Вас с днем рождения, желаем Вам новых успехов в Вашей дальновидной политике на благо Азербайджана. Уверены, что под Вашим руководством Ваш народ в предстоящие годы добьется еще больших успехов. Мы с нетерпением ждем встречи с Вами на XII Глобальном Бакинском форуме, который планируется провести 13-15 марта 2025 года", - говорится в поздравлении.

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Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу.

Примите мой искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения!

Под Вашим мудрым руководством Азербайджанская Республика продолжает осуществлять масштабные преобразования и активное социально-экономическое развитие, добиваться высоких результатов в проведении реформ, обеспечении устойчивого экономического роста, a также повышении уровня жизни населения.

Желаю Вам крепкого здоровья и благополучия! Мира и дальнейшего процветания Азербайджанской Республике!" - говорится в поздравлении.

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Президента Ассоциации нотариусов России, почетный президент Конгресса азербайджанцев Европы, профессор Натиг Агамиров направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.

"Многоуважаемый господин Президент!

Позвольте от всей души поздравить Вас с днем рождения и пожелать Вам крепкого здоровья, большого личного счастья и дальнейших свершений во имя будущего родного Азербайджана.

Прошел еще один год с того незабываемого дня, когда была освобождена родная Шуша, когда весь мир узнал о победе Азербайджанской армии и восстановлении территориальной целостности Азербайджана. Все эти годы, в сложнейший исторический период, азербайджанский народ уверенно и последовательно отстаивает свои суверенные интересы, укрепляет свою обороноспособность и международные позиции, наращивает экономический потенциал. И за всеми этими процессами ощущается уверенная рука и железная воля лидера народа, Президента и Верховного главнокомандующего Азербайджанской Республики.

Развернувшаяся в стране грандиозная созидательная работа является предметом гордости и пристального внимания Ваших соотечественников, друзей и соратников во всем мире, позволяет с уверенностью смотреть в ее будущее и заявить, что самые яркие и масштабные свершения руководимого Вами Азербайджана впереди.

Глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович, пусть наступающий год принесет Вам и всему азербайджанскому народу мира, добра и процветания!

Счастья и благополучия Вам и Вашим близким!" - говорится в письме.