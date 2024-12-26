Президент Словакии выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Президент Словакии Петер Пеллегрини направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с крушением самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", выполнявшего рейс Баку-Грозный, близ города Актау в Казахстане, унесшего жизни большого числа людей, передает Trend.



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