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Президент Словакии выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву

Политика Материалы 26 декабря 2024 16:54 (UTC +04:00)
Президент Словакии выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Президент Словакии Петер Пеллегрини направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с крушением самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", выполнявшего рейс Баку-Грозный, близ города Актау в Казахстане, унесшего жизни большого числа людей, передает Trend.

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