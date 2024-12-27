Турция в эти тяжелые дни рядом с Азербайджаном - Яшар Гюлер

БАКУ /Trend/ - Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер в сопровождении делегации командования ВС совершил визит в посольство Азербайджана в Анкаре и выразил соболезнования в связи с крушением в Казахстане самолета "Азербайджанских авиалиний".

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в публикации на официальной странице министерства национальной обороны Турции в соцсети Х.

Отмечается, что Яшар Гюлер выразил соболезнования послу Азербайджана Рашаду Мамедову в связи с авиакатастрофой, пожелав упокоения душам погибших и выздоровления пострадавшим.

"Азербайджан и Турция всегда разделяли и радость, и печаль, следуя девизу "Одна нация, два государства", поддерживали друг друга в трудные времена. Мы чувствуем ту глубокую боль, которую испытывает братский азербайджанский народ, и разделяем его печаль. Турция хотела бы еще раз подчеркнуть, что она рядом со своими братьями и сестрами в этот тяжелый период", - написал Яшар Гюлер в книге соболезнований посольства.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).

После крушения пассажирского самолета в больницу поступили 27 человек. Из них 15 человек являются гражданами Азербайджанской Республики, 8 - Российской Федерации, 3 - Кыргызской Республики. Личность одного человека пока не установлена.

Оба пилота экипажа, а также бортпроводница погибли, два члена экипажа выжили.

26 декабря в Азербайджан были доставлены 14 пострадавших и тела четырех погибших.

"Черный ящик" самолета уже обнаружен и для его анализа проводятся процедуры в соответствии с международными авиационными конвенциями. На данный момент ведется расследование причин катастрофы. Окончательные выводы будут сделаны после завершения всех необходимых исследований и анализа данных.

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