Интервью Президента Ильхама Алиева в центре внимания зарубежных СМИ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Интервью Президента Ильхама Алиева Азербайджанскому телевидению о крушении 25 декабря вблизи Актау пассажирского самолета AZAL широко освещается иностранными СМИ.

Как сообщает Trend, в частности, французское издание La Gazette du Caucase отмечает принципиальность, которую проявил глава Азербайджанского государства в отношении попыток вбросить далекие от реальности версии катастрофы.

"Президент Алиев отклонил гипотезу о столкновении самолета с птицами, так как фюзеляж был поврежден множеством отверстий, что ставит под сомнение эту версию. Азербайджанский лидер подчеркнул российские официальные источники предложили теорию взрыва газового баллона, что, по мнению Алиева, было попыткой скрыть настоящие причины трагедии. Требования Азербайджана к России просты и серьезны: извинения, признание вины, наказание виновных и компенсация пострадавшим", - отмечает издание.

В свою очередь, швейцарский портал Aze.swiss акцентирует внимание на действиях Азербайджана сразу после инцидента. Издание отмечает, что Президент Ильхам Алиев оперативно отреагировал на катастрофу. В материале подробно описаны меры, предпринятые для установления обстоятельств трагедии, включая отправку группы азербайджанских врачей в Казахстан и начало уголовного расследования. Важное внимание уделено заявлению президента Азербайджана о том, что самолет был поврежден извне, а также о возможном воздействии радиоэлектронных средств борьбы.

Турецкое издание DHA Press в своем материале обращает внимание на международные аспекты расследования случившегося. В статье издания подчеркивается, что Президент Ильхам Алиев выразил благодарность Казахстану за поддержку и помощь в спасательных операциях. "Президент Азербайджана отметил важность безопасности авиаперевозок и заявил, что лично распорядился приостановить рейсы между Баку и рядом городов России", - пишет DHA Press. Издание отмечает также, что требования Азербайджана к России о необходимости признания ответственности за происшествие являются нормой международного права.