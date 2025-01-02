Сахиба Гафарова направила письмо с соболезнованиями председателю парламента Монтенегро

БАКУ /Trend/ - Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова направила письмо с соболезнованиями спикеру парламента Монтенегро Андрие Мандичу.

Как сообщает Trend, информацию об этом распространил отдел прессы и по связям с общественностью Милли Меджлиса.

«Глубоко опечалены известием о человеческих жертвах и раненых в результате вооруженного нападения в городе Цетинье Монтенегро. В связи с этой трагедией от своего имени и от имени членов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему Вашему народу, желаю скорейшего исцеления пострадавшим», - говорится в письме.