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Президент Ильхам Алиев: Вина за то, что азербайджанские граждане погибли в авиакатастрофе, лежит на представителях Российской Федерации

Политика Материалы 6 января 2025 15:15 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Вина за то, что азербайджанские граждане погибли в авиакатастрофе, лежит на представителях Российской Федерации
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Вина за то, что азербайджанские граждане погибли в авиакатастрофе, лежит на представителях Российской Федерации.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с членами семей погибшего в авиакатастрофе экипажа и выжившими бортпроводниками.

"Я не хочу пока раскрывать все материалы уголовного дела, первичное расследование и результаты его мне доложены, но могу с уверенностью сказать, что вина за то, что азербайджанские граждане погибли в этой катастрофе, лежит на представителях Российской Федерации. И мы требуем справедливости, мы требуем наказания виновных, мы требуем полной прозрачности и человеческого поведения", - сказал глава государства.

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