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Президент Ильхам Алиев: Трудно сказать, как будут развиваться наши отношения с Европейской комиссией

Политика Материалы 7 января 2025 23:41 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Трудно сказать, как будут развиваться наши отношения с Европейской комиссией
Фото: АЗЕРТАДЖ

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Трудно сказать, как будут развиваться наши отношения с Европейской комиссией. Но должен сказать, что прошлый год – это был год, полный разочарований.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам 7 января..

Отметив, что поскольку именно в прошлом году Европейский Союз однозначно принял сторону Армении в процессе нормализации, глава государства подчеркнул, что то, как был продлен срок так называемой наблюдательной миссии Европейского Союза, не укрепило, а наоборот, подорвало доверие.

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