Обнародованы имена прокуроров, защищающих государственное обвинение в суде над сепаратистами в Баку

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Бакинском судебном комплексе идет суд над Арутюняном Араиком Владимири, Гукасяном Аркадием Аршавири, Саакяном Бако Сааки, Ишханяном Давидом Рубени, Манукяном Давидом Азатини, Бабаяном Давидом Клими, Мнацаканяном Левоном Хенриковичем, Бегларяном Василием Ивани, Газаряном Эриком Роберти, Аллахвердияном Давитом Нельсони, Степаняном Гургеном Гомери, Балаяном Левоном Ромики, Бабаяном Мадатом Аракеловичем, Мартиросяном Гариком Григори, Пашаяном Меликсетом Владимири и Варданяном Рубеном Карленовичем.

Как сообщили Trend в Генеральной прокуратуре, по распоряжению генерального прокурора Азербайджанской Республики Кямрана Алиева была создана группа прокуроров для защиты государственного обвинения по этим уголовным делам.

Государственное обвинение в суде защищают:

- старший помощник генерального прокурора, советник юстиции Вусал Алиев;

- помощник генерального прокурора по специальным поручениям, юрист II класса Тугай Рагимли;

- начальник отдела по поддержке государственного обвинения в районных судах города Баку Управления по поддержанию государственного обвинения Генеральной прокуратуры, советник юстиции Насир Байрамов;

- прокурор отдела по поддержанию государственного обвинения в судах по тяжким преступлениям Управления по поддержанию государственного обвинения Генеральной прокуратуры, советник юстиции Фуад Мусаев;

- старший прокурор-методист отдела по поддержанию государственного обвинения в судах по тяжким преступлениям Управления по поддержанию государственного обвинения Генеральной прокуратуры, советник юстиции Вусал Абдуллаев;

- прокурор отдела по поддержанию государственного обвинения в районных судах города Баку, младший советник юстиции Тарана Мамедова.

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