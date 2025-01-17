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Али Асадов и Ираклий Кобахидзе осмотрели участок под строительство нового здания посольства Грузии в Баку

Политика Материалы 17 января 2025 14:20 (UTC +04:00)
Али Асадов и Ираклий Кобахидзе осмотрели участок под строительство нового здания посольства Грузии в Баку
Фото: Кабинет Министров Азербайджанской Республики

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - 17 января премьер-министр Азербайджана Али Асадов и премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе провели осмотр земельного участка, выделенного в городе Баку под строительство нового здания посольства Грузии.

Как сообщает Trend, земельный участок был выделен постановлением Кабинета министров от 2023 года в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана.

Земельный участок расположен в Ясамальском районе города Баку, на пересечении проспекта Наримана Нариманова и улицы Башира Сафароглу.

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