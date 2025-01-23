Внесены изменения в "Устав Управления государственного заповедника города Шуша" - Указ

БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в "Устав Управления государственного заповедника города Шуша".

В связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал указ, сообщает Trend.

Согласно указу, заповедник должен обеспечивать горячей водой и теплом многоквартирные здания, уже находящиеся в его ведении, обеспечивать удовлетворение потребностей этих зданий в тепловой энергии. Кроме того, заповедник будет взимать плату за содержание и ремонт жилых площадей, включая плату за услуги и работы по содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества (в том числе лифтов) многоквартирных зданий, строительство которых он организует, в сумме, установленной договором.

В то же время заповедник будет иметь право оказывать услуги снабжения горячей водой и теплоснабжения на соответствующей территории на договорной основе и взимать плату за эти услуги в сумме, установленной договором.

Суммы взимаемых плат по вышеуказанным договорам будут утверждены.