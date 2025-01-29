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Президент Турции принял делегации Азербайджана и Узбекистана

Политика Материалы 29 января 2025 17:04 (UTC +04:00)
Президент Турции принял делегации Азербайджана и Узбекистана
Фото: министерство иностранных дел Азербайджана

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял делегации Азербайджана и Узбекистана.

Как сообщает в среду Trend, информацию об этом распространили турецкие СМИ.

В состав делегации Азербайджана вошли министр иностранных дел Джейхун Байрамов, министр экономики Микаил Джаббаров, министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев, в состав делегации Узбекистана - министр иностранных дел Бахтиёр Саидов, министр инвестиций, промышленности и торговли Лазиз Кудратов и министр транспорта Ильхам Махкамов.

Были обсуждены результаты трёхсторонней встречи, а также дальнейшие планы по укреплению сотрудничества между Азербайджаном, Турцией и Узбекистаном.

Отметим, что сегодня в Анкаре состоялась II трехсторонняя встреча министров Азербайджана, Турции и Узбекистана.

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