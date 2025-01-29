Азербайджан и Армения добились прогресса в вопросе делимитации и демаркации границ - Оверчук

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Армения достигли прогресса в процессе делимитации и демаркации границ.

Как сообщает Trend, об этом журналистам сказал вице-премьер России Алексей Оверчук.

Отвечая на вопрос, продолжает ли работу трехсторонняя рабочая группа совместно с азербайджанским и армянским коллегами Шахином Мустафаевым и Мгером Григоряном, Оверчук отметил, что "формально ее никто не прекращал".

"Периодически мы общаемся на эту тему, но не в трехстороннем формате, а, как говорится, один на один... Мои коллеги регулярно встречаются в рамках комиссии по делимитации и демаркации границ. Там достигнут очень большой и хороший прогресс", - отметил А.Оверчук.

Оверчук подчеркнул, что часть границы уже делимитирована и демаркирована, сейчас же стороны договорились двигаться в соответствующем вопросе с севера на юг, от стыка с Грузией.

"Мы всегда приветствовали такого рода контакты и такого рода совместную работу, потому что она, несомненно, будет способствовать стабильности в регионе. И со своей стороны мы всегда предлагали оказывать поддержку этому процессу. Это очень конструктивная работа", - добавил он.