Глава Baku Network Эльчин Алыоглу выступит на Ближневосточной конференции Валдайского клуба

БАКУ /Trend/ - С 4 по 6 февраля в Москве состоится XIV Ближневосточная конференция Международного дискуссионного клуба «Валдай». В качестве одного из спикеров на конференции выступит глава Экспертной платформы Baku Network, заместитель директора АМИ Trend Эльчин Алыоглу.

Алыоглу выступит на сессии «Транспортные коридоры и будущее безопасности на суше и на море». Кроме того, в сессии примут участие старший научный сотрудник Исследовательского центра государственной политики Дубая Халид Альшиммари, генеральный директор исследовательского агентства Infranews Алексей Безбородов, а также декан факультета международных отношений при МИД Ирана Мохаммад Реза Дехшири.

Тема форума в этом году: «Ближний Восток — 2025: извлечь уроки из прошлого, не потеряться в настоящем и спланировать будущее». В мероприятии примут участие более 50 экспертов, политиков и аналитиков из 15 стран, включая Азербайджан, Алжир, Великобританию, Египет, Иорданию, Ирак, Иран, Ливан, ОАЭ, Пакистан, Палестину, Россию, Сирию, США и Турцию.

Среди иностранных участников ожидаются такие видные политики и эксперты, как помощник Генерального секретаря ООН Эззельдин Рамзи Рамзи, министр по социальным вопросам Палестины и член Исполкома ООП Ахмад Мадждалани, Чрезвычайный и Полномочный посол Сирии в РФ Башар Джаафари, а также почётный декан Школы международных отношений и публичной политики Американского университета в Каире Набиль Фахми.