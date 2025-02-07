Азербайджан направил в Украину очередную партию гуманитарной помощи (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня из Азербайджана в Украину направлена очередная гуманитарная помощь, состоящая из электрооборудования.

Как сообщает в пятницу Trend, в целях оказания гуманитарной помощи Украине, согласно распоряжению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 5 февраля 2025 года, были выделены средства в размере 1 миллиона долларов США в манатном эквиваленте на закупку и отправку произведенного в Азербайджанской Республике электрооборудования.

Груз с электрооборудованием был отправлен с территории Сумгайытского технологического парка.

Первоначальная партия гуманитарной помощи включает электрические кабели, провода и трансформаторы. Согласно запросу Украины, данные поставки предназначены для восстановления стабильного энергоснабжения пострадавших от войны территорий.

Напомним, что в связи со сложившейся ситуацией общая сумма оказанной Азербайджаном Украине помощи в восстановительных и гуманитарных целях превысила 40 миллионов долларов США. К 2025 году в качестве электрооборудования в Украину было отправлено около 120 трансформаторов и комплектных трансформаторных пунктов, около 70 генераторов, а также более 3,3 миллиона метров кабелей и проводов.

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