АПА продолжит поддерживать вопрос Палестины в своей повестке дня - Генсек

БАКУ /Trend/ - Азиатская парламентская ассамблея (АПА) продолжит поддерживать вопрос Палестины в своей повестке дня.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил генеральный секретарь Азиатской парламентской ассамблеи Мохаммад Реза Маджиди во время выступления на 15-й пленарной сессии АПА на тему "Роль парламентской дипломатии в укреплении многостороннего сотрудничества в Азии".

Он подчеркнул, что АПА стремится поддержать палестинский народ.

"В Газе произошла гуманитарная трагедия. За последние 15 месяцев была разрушена инфраструктура.

Сотни палестинцев, включая детей, погибли. Мы сохраняем хотя бы небольшую надежду, что достигнутое перемирие будет длительным. AПA намерена продолжать держать этот вопрос на своей повестке дня",- добавил он.

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