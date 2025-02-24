БАКУ/Trend/ - Представительство BBC в Азербайджане закрыто.

Об этом в ответ на запрос Trend сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Он отметил, что они могут пройти аккредитацию только через одного корреспондента.

Напомним, что ранее, BBC заявил, что принял "вынужденное решение" закрыть свой офис в стране после получения устного требования министерства иностранных дел Азербайджана.

Как отмечалось в заявлении, команда журналистов BBC в Баку приостановила свою деятельность.

Медиакорпорация работала в Азербайджане с 1994 года.