Азербайджан обратился с призывом к ООН в связи с пропавшими без вести лицами

БАКУ /Trend/ - Официальный Баку призвал ООН потребовать от Армении полномасштабного сотрудничества в вопросе пропавших без вести лиц, сообщает Trend.

Как сказал сегодня заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов на заседании высокого уровня 56-й сессии Совета по правам человека в Женеве, важно прояснить судьбу около 4000 граждан Азербайджана, пропавших без вести в результате конфликта.

"Говоря о преступлениях, совершенных во время войны, важно прояснить судьбу около 4000 граждан Азербайджана, пропавших без вести в результате конфликта, и положить конец страданиям их семей. Мы призываем соответствующие органы и механизмы ООН держать этот вопрос в центре внимания на высоком уровне и потребовать от Армении полномасштабного сотрудничества, чтобы прояснить судьбу этих людей и их местонахождение", - сказал он.

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