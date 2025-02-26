Кому достанутся богатства Украины?

БАКУ /Trend/ - Ситуация вокруг Украины напоминает аукцион, где главный лот — не что иное, как будущее целой страны. Взметнулись флаги торговцев, зазвенели звонкие обещания, и вот уже Европейский Союз подносит Киеву свой бархатный договор: элегантно упакованное предложение о критически важных материалах, якобы на условиях «взаимной выгоды».

Но за ширмой европейской «партнерской руки» уже маячит грубая, твердая хватка Вашингтона. Администрация Дональда Трампа безо всяких прикрас требует от Украины самое дорогое — контроль над минеральными ресурсами, газом, нефтью, портами и стратегической инфраструктурой. Америка не торгуется — она диктует.

Украина стоит перед судьбоносным выбором: сдаться и отдать свой экономический суверенитет в обмен на «финансовую помощь» или попытаться выжить самостоятельно, рискуя остаться в изоляции и бесконечном кризисе. Сделка уже почти подписана, киевские власти под давлением, а народ — как всегда — узнает правду последним.

Что скрыто за этими соглашениями? Какие богатства Украины уже разделены в закрытых кабинетах? Кто окажется настоящим хозяином страны?

Европа против Америки: чьи условия окажутся более жесткими?

Европейский комиссар по промышленной стратегии Стефан Сежурне во время визита в Киев озвучил новый проект партнерства по критически важным материалам. ЕС пытается предотвратить эксклюзивное право США на украинские ресурсы, заявляя, что 21 из 30 критически важных элементов, необходимых Европе, может поставлять Украина.

«Дополнительная ценность, которую предлагает Европа, заключается в том, что мы никогда не потребуем сделки, которая не будет взаимовыгодной», — подчеркнул Сежурне.

Но пока Брюссель делает дипломатические заявления, Вашингтон уже выходит на финишную прямую в переговорах. Дональд Трамп открыто требует от Киева передать США доступ к минеральным богатствам, портам и инфраструктуре в обмен на продолжение поддержки.

Администрация Трампа выдвинула жесткие условия:

Украина должна передать США права на добычу полезных ископаемых, нефти и газа.

Доходы от этих ресурсов, а также прибыль от портов и инфраструктуры должны направляться в специальный Фонд восстановления, управляемый США.

Сумма выплат Украине от США будет зависеть от ее взносов в фонд, а общая сумма, подлежащая выплате, должна достичь 500 млрд долларов.

Владимир Зеленский, судя по всему, осознает катастрофичность предложенных условий и пока уклоняется от подписания соглашения. Однако давление на Киев растет.

Украина обладает одними из крупнейших в Европе запасов редкоземельных элементов, необходимых для производства электроники, аккумуляторов и вооружений. В стране находятся:

20% мировых запасов титана, важного для аэрокосмической промышленности.

Литий, используемый в батареях для электромобилей и смартфонов.

Никель и кобальт, критически важные для аккумуляторных технологий.

Уран, стратегический ресурс для ядерной энергетики.

Значительные запасы нефти, газа и угля.

По сути, Украина является «кладовой» Запада, но большая часть ее ключевых ресурсов находится на территориях, подконтрольных России или в зоне боевых действий.

Секреты сделки Трампа: почему Киев не соглашается?

Обнародованный черновик соглашения США и Украины, опубликованный журналистом Axios Бараком Равидом, раскрыл важные детали. Документ подтверждает, что США будут контролировать Фонд инвестиций в восстановление Украины, но не берут на себя никаких обязательств по обеспечению безопасности страны.

Фонд будет управляться совместно, но 100% финансового контроля сохранят США. Доходы фонда формируются за счет:

добычи полезных ископаемых,

углеводородов,

всех природных активов,

инфраструктуры, включая порты.

Украина обязана вносить в фонд до 500 млрд долларов. Более того, сумма взносов Киева должна в два раза превышать объем американской помощи.

На последней странице чернового соглашения значится дата – 21 февраля, за день до визита Зеленского в США. Подписи должны поставить госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД Украины Андрей Сибига.

Но главное — в документе отсутствуют какие-либо гарантии безопасности Украине.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что без четких гарантий сделка неприемлема. Киев внес в проект пункт о безопасности, но Белый дом отклонил его.

Советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц подчеркнул: «Гарантии безопасности для Украины — это отдельный разговор».

Фактически, Вашингтон хочет получить ресурсы, но не хочет давать Украине никаких обещаний в плане военной защиты.

Украина в 2024 году получила от своих природных ресурсов 1,1 млрд долларов дохода.

Требуемые США 500 млрд долларов в сотни раз превышают этот показатель.

Даже если учесть потенциальный рост добычи, страна не сможет выполнить условия сделки без полного перехода на экономическую модель, ориентированную исключительно на добычу ресурсов в интересах США.

Другими словами, сделка превращает Украину в сырьевую колонию Вашингтона.

Если соглашение с США будет подписано, Киев окажется в следующем положении:

Минеральные богатства, газ, нефть и инфраструктура будут контролироваться Вашингтоном. Доходы от природных ресурсов будут идти в фонд, управляемый США. Украина потеряет возможность свободно распоряжаться своими активами. Киев получит экономическую зависимость от Вашингтона, не получив гарантий безопасности.

Для сравнения, в XX веке похожие схемы применялись в странах Латинской Америки, где США контролировали ключевые отрасли экономики через зависимость от американских инвестиций.

Киев оказался перед жестким выбором:

Подписать соглашение и лишиться экономической самостоятельности.

Отказаться и рисковать потерей западной поддержки.

При этом ЕС не предлагает полноценной альтернативы. Соглашение с Брюсселем ограничивается обеспечением поставок критически важных материалов, но не предлагает значительных инвестиций.

Сделка между Украиной и США, предусматривающая фактическую передачу контроля над природными ресурсами, выходит на финишную прямую. Однако в этом процессе скрыто множество нюансов, которые могут стать определяющими для будущего Украины.

Критические ресурсы страны, включая литий, титан, редкоземельные элементы, нефть и газ, давно стали объектом внимания мировых держав. Если администрация Дональда Трампа добьется своего, Украина фактически потеряет суверенитет над ключевыми отраслями своей экономики, а взамен получит лишь сомнительную финансовую поддержку без каких-либо гарантий безопасности.

Но насколько реалистична предлагаемая модель? Почему Вашингтон выставил именно 500 млрд долларов в качестве суммы выплат? Каковы реальные доходы Украины от своих природных богатств и какие страны уже начали контролировать украинские ресурсы?

Ресурсный потенциал Украины: что именно поставлено на кон?

Украина занимает одну из лидирующих позиций в мире по запасам критически важных ископаемых. Согласно отчету Европейского института природных ресурсов, Украина обладает:

До 500 тыс. тонн лития, необходимого для производства аккумуляторов и электромобилей (Украина входит в топ-5 стран Европы по запасам лития).

Около 20% мировых запасов титана, который используется в аэрокосмической и оборонной промышленности.

Редкоземельные металлы (неодим, диспрозий, тербий и др.), без которых невозможна современная электроника и военные технологии.

Около 1,2 млрд тонн нефти и 1,1 трлн кубометров газа (по данным Государственной службы геологии Украины).

Запасы урана, которые ранее обеспечивали страну ядерным топливом.

Несмотря на такой огромный потенциал, доходы от добычи остаются крайне низкими:

В 2024 году добыча полезных ископаемых принесла Украине всего 1,1 млрд долларов.

В 2023 году экспорт сырья (включая уголь, газ, железную руду и другие ресурсы) составил около 4,5 млрд долларов, что в разы ниже показателей до 2022 года.

Однако из-за боевых действий и контроля России над частями Донбасса, Херсонской, Запорожской и Луганской областей, более 60% ключевых месторождений остаются недоступными.

Таким образом, поставленная США цель — 500 млрд долларов выплат — кажется просто нереализуемой для Украины без полной передачи ресурсов в руки американских компаний.

Хотя США и ЕС активно борются за доступ к украинским ископаемым, крупные иностранные компании уже начали осваивать месторождения страны.

Литий:

В 2023 году Канадская компания Power Metal Resources получила лицензии на разведку лития в западных регионах Украины.

Украинские месторождения лития также привлекли интерес австралийской European Lithium, которая планировала инвестировать в добычу до 50 млн долларов.

Титан:

С 2021 года американская компания Chemours ведет переговоры о поставках украинского титана для нужд Пентагона.

Европейские корпорации, включая французскую Airbus, активно инвестируют в украинские титановые предприятия.

Уран:

Государственная компания «Энергоатом» уже заключила соглашение с американской Westinghouse Electric о поставках урана и модернизации украинских АЭС.

Нефть и газ:

В 2022 году компания ExxonMobil рассматривала возможность разработки украинских газовых месторождений, однако война приостановила процесс.

В 2023 году Украина подписала контракт с американской Halliburton, одним из крупнейших игроков в нефтегазовом секторе, на разведку и добычу газа.

Фактически, даже без сделки с США, Украина уже частично передала контроль над своими ресурсами иностранным корпорациям. Но новая сделка, которую продвигает Трамп, приведет к тотальной зависимости Украины от американских компаний.

Украина никогда не получала даже близких к этим сумм выплат за свои ресурсы.

В 2021 году (до полномасштабной войны) все доходы от добычи и экспорта природных ископаемых составили около 6 млрд долларов.

В 2022-2024 годах доходы упали почти в 4 раза.

На текущий момент совокупная оценка всех украинских природных активов составляет около 11-15 млрд долларов.

То есть даже продажа всей добычи не позволит Киеву выплатить требуемую сумму. Это означает, что соглашение Трампа требует не просто доступа к ресурсам, но многолетнего контроля над украинской экономикой и ее ключевыми активами.

Основной аргумент Киева против сделки — отсутствие военных гарантий. В отличие от соглашения о поддержке Украины со стороны НАТО, в черновом документе США не упоминается ни одной конкретной меры защиты.

С этим категорически не согласны в Верховной Раде. Спикер Руслан Стефанчук заявил:

«Предоставление доступа к нашим природным ресурсам должно сопровождаться конкретными гарантиями безопасности».

Однако США отклонили этот пункт. Советник президента Трампа Майкл Уолтц прямо заявил:

«Гарантии безопасности — это отдельный разговор».

То есть, несмотря на возможность получения 500 млрд долларов от украинской экономики, Вашингтон не берет на себя никаких обязательств по защите страны.

Украина теряет контроль, но что получает взамен?

Фактически, новая сделка может привести к полному подчинению экономики Украины интересам США.

Кто выиграет?

Вашингтон, который получит многолетний контроль над украинскими ресурсами.

Американские корпорации, которым откроются крупнейшие месторождения.

Пентагон, который сможет использовать украинские материалы для военной промышленности.

Кто проиграет?

Украина, которая теряет экономическую независимость.

Народ Украины, которому придется выплачивать миллиардные взносы.

Европа, которая может потерять доступ к украинским критическим материалам.

Соглашение превращает Украину в экономическую колонию США. Вопрос в том, осмелится ли Киев отказаться — или предпочтет подписать контракт, который определит его будущее на десятилетия вперед.

Украина, оказавшаяся в эпицентре геополитического противостояния, теперь вынуждена выбирать между американской и европейской зависимостью. Вашингтон предлагает финансовый «спасательный круг», превращая Киев в сырьевой придаток, а Европа боится потерять влияние на востоке.

Останется ли Украина хозяином своих ресурсов — или превратится в объект чужих экономических интересов? Ответ на этот вопрос решит судьбу страны на десятилетия вперед.

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