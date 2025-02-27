Международный арт-проект MAMA "Мать-природа", посвященный охране окружающей среды, представлен в Бахрейне (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В известном Бахрейнском центре искусств состоялась презентация международной художественной выставки MAMA "Мать-природа". В мероприятии приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель общественного объединения IDEA Лейла Алиева и Арзу Алиева.

Как сообщает в четверг Trend, успешно дебютировавшая в Баку в Центре Гейдара Алиева во время 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) выставка МАМА "Мать-природа" с презентации в Бахрейне начинает свое путешествие, чтобы распространить жизненно важное послание об изменении климата по всему миру.

Выставка, организованная совместно Центром Гейдара Алиева, Общественным объединением IDEA, фондом RAK Art Foundation и Управлением по делам культуры и древностей Бахрейна, является призывом к важности защиты окружающей среды через искусство.

Основатель фонда RAK Art Foundation, художник Рашид Аль Халифа подчеркнул важность проведения выставки в Бахрейне и сказал, что презентация выставки MAMA "Мать-природа" укрепляет постоянные усилия по продвижению культурного обмена.

"Принимая международную выставку МАМА, мы еще больше обогащаем нашу местную художественную среду и поощряем глобальный диалог по важным вопросам, таким как охрана окружающей среды",- подчеркнул Рашид Аль Халифа.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева рассказала о проблемах, возникающих в результате изменения климата на планете, и подчеркнула, что через арт-проект MAMA "Мать-природа" предлагается креативный подход к решению существующих проблем.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева отметила, что в период глобального потепления призыв к устойчивости никогда не был столь необходим. Она подчеркнула важность объединения усилий по защите планеты во имя будущих поколений.

На выставке, наряду с работами Рашида Аль Халифа и Вице-президента Фонда Гейдара Лейлы Алиевой, представлено более 100 различных произведений искусства, созданных 55 художниками из 29 стран.

Международная художественная выставка МАМА "Мать-природа" продлится до 25 марта в Бахрейнском центре искусств. В течение этого времени посетители смогут ознакомиться с произведениями живописи, скульптуры, инсталляциями и мультимедийными работами, которые отражают различные и важные истории, связанные с проблемами окружающей среды, с которыми мы сталкиваемся в настоящее время.

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